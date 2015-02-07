Песков: Готовится возможный документ по имплементации минских договоренностей

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после переговоров лидеров РФ, Франции и Германии, передает ТАСС.

"Исходя из предложений, сформулированных президентом Франции и канцлером ФРГ, в настоящее время совместная работа ведется для подготовки текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей, документа, который включал бы в себя предложения президента Украины и предложения, сформулированные сегодня и добавленные президентом РФ Путиным", - уточнил пресс-секретарь.

Песков сообщил, что это делается "с тем, чтобы потом этот текст и эти предложения были представлены на одобрение всем сторонам конфликта".

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"Дальше работа будет продолжаться, и предварительные ее итоги будут подведены в следующее воскресенье, во время телефонного разговора, который состоится в "нормандском формате" на высшем уровне", - сказал Песков.

Как сообщалось, 6 февраля в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

5 февраля Олланд и Меркель провели в Киеве переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко. После встречи они не делали заявлений для прессы.