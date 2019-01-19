Умерла "самая милая собака" в мире (фото)
16:16, 19 января 2019Мир
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Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди.
Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу \ фейсбук Boo
В США умер померанский шпиц по кличке Бу, которого СМИ называли «милым собакой Бу».
Об этом сообщили авторы его страницы в Facebook, на которую по состоянию на 19 января подписаны более 16,6 млн пользователей социальной сети.
Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди.
Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди \ фейсбук Boo
«Я принес Бу домой весной в 2006 году и так началась величайшая, самая трогательная дружба в истории. Вскоре после смерти Бадди, Бу начал показывать знаки проблем с сердцем. Мы считаем, что его сердце буквально не выдержало, когда Бадди оставил нас», – заявили хозяева Бу.
Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу, также была издана книга о его жизни.
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