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Умерла "самая милая собака" в мире (фото)

16:16, 19 января 2019
Мир
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Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу \ фейсбук Boo

Об этом сообщили авторы его страницы в Facebook, на которую по состоянию на 19 января подписаны более 16,6 млн пользователей социальной сети.

Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди.

Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди \ фейсбук Boo

«Я принес Бу домой весной в 2006 году и так началась величайшая, самая трогательная дружба в истории. Вскоре после смерти Бадди, Бу начал показывать знаки проблем с сердцем. Мы считаем, что его сердце буквально не выдержало, когда Бадди оставил нас», – заявили хозяева Бу.

Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу, также была издана книга о его жизни.

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Теги: #собака