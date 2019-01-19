Умерла "самая милая собака" в мире (фото)

Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди.

В США умер померанский шпиц по кличке Бу, которого СМИ называли «милым собакой Бу».

Об этом сообщили авторы его страницы в Facebook, на которую по состоянию на 19 января подписаны более 16,6 млн пользователей социальной сети.

Хозяева Бу связывают его смерть со смертью другого пса – его «друга» по имени Бадди.

«Я принес Бу домой весной в 2006 году и так началась величайшая, самая трогательная дружба в истории. Вскоре после смерти Бадди, Бу начал показывать знаки проблем с сердцем. Мы считаем, что его сердце буквально не выдержало, когда Бадди оставил нас», – заявили хозяева Бу.

Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу, также была издана книга о его жизни.