Volvo остановит завод в России и освободит 300 рабочих

Руководство компании объясняет этот шаг "неблагоприятной рыночной ситуацией и падением спроса на коммерческую технику, сообщает Русская служба Би-би-си.

Сотрудникам, которые потеряли работу, будет выплачена компенсация.

Читайте такжеСМИ: Apple заблокировала разработчиков из Крыма

В компании обещают, что решение о прекращении производства - временное. Когда предполагается возобновить работу предприятия, не сообщается.

Пока производство не будет возобновлено, клиенты будут получать машины с предприятий в Швеции, Бельгии и Франции.