Volvo остановит завод в России и освободит 300 рабочих
03:26, 07 февраля 2015Мир
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Компания Volvo решила приостановить работу завода по производству грузовиков в Калуге и сократить 300 человек, что составляет 30% сотрудников предприятия.
Volvo остановит завод в России и освободит 300 рабочих / neftegaz.ru
Руководство компании объясняет этот шаг "неблагоприятной рыночной ситуацией и падением спроса на коммерческую технику, сообщает Русская служба Би-би-си.
Сотрудникам, которые потеряли работу, будет выплачена компенсация.
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В компании обещают, что решение о прекращении производства - временное. Когда предполагается возобновить работу предприятия, не сообщается.
Пока производство не будет возобновлено, клиенты будут получать машины с предприятий в Швеции, Бельгии и Франции.
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