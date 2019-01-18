В Колумбии взорвали полицейскую академию: 21 погибший, десятки раненых (видео)

Взрыв произошел у ворот полицейской академии, где проходила церемония награждения выпускников.

По меньшей мере 21 человек погиб и 68 человек получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.

Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.

#Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá



Más imágenes en: https://t.co/r1rrwS6U5Bpic.twitter.com/Ls4FdonOC1 — RCN Radio (@rcnradio) January 17, 2019

Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских. Мотивы нападавшего пока не выяснены.

Читайте такжеСтало известно количество жертв нападения на отель в Кении (видео)

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок. Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент "сумасшедшим терактом".

В Колумбии объявлен трехдневный общенациональный траур.

Ранее ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске.