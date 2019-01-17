Рекордное количество британцев хотят остаться в ЕС - опрос

Если бы состоялся второй референдум, 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. 44% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС.

Количество британцев, которые хотят остаться в ЕС, достигло наивысшего уровня со времени проведения референдума по Brexit в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного 16 января, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

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Если бы состоялся второй референдум, 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС. 44% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС.

Агентство отмечает, что результат опроса не включает мнение тех, кто не определился и кто не намерен участвовать в возможном референдуме.

Если же принимать во внимание мнение всех групп, то значительное преимущество все равно будет за сторонниками единства с ЕС. 48% проголосовали бы против выхода Великобритании, 38% респондентов высказались бы за Brexit. 6% не будут участвовать в голосовании, 7% не определились.

Опрос показал, что поддержка проведения второго референдума среди сторонников лейбористов составляет 78%.

В опросе приняли участие 1070 взрослых британцев.

В референдуме 23 июня 2016 года 17,4 миллиона избирателей (51,9%) поддержали выход из ЕС, в то время как 16,1 миллиона (48,1%) голосовали против Brexit.