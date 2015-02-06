Лавров расскажет в Мюнхене о коллапсе мирового порядка

Об этом сообщает пресс-служба министерства республики.

"Центральной темой дискуссии станет обсуждение нынешнего кризиса международной безопасности, в том числе в контексте ситуации на Украине. Состоится также обмен мнениями по вопросам борьбы с международным терроризмом, ситуации вокруг Сирии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, другим актуальным проблемам международной и европейской повестки дня", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКлимкин прокомментировал угрозы Лаврова о расколе УкраиныАкцент будет сделан "на анализе системных причин нынешнего кризиса международных отношений. Внимание участников дискуссии будет привлечено к необходимости выстраивания коллективных систем евроатлантической и глобальной безопасности на основе равноправия и взаимного учета интересов".

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, разрушив этим европейскую и мировую систему безопасности и спровоцировав кровавый военный конфликт в двух восточных областях Украины.