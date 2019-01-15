В Кремле допускают проведение «референдума» на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма - Bellingcat

Цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом.

В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.

Moscow source: “A referendum in Kuril Islands is being considered resulting in partial handover of islands to Japan. Goal is the legitimize Crimean referendum and reset relations with the West. The referendum will be tightly managed,; majority of territory will remain in Russia” — Christo Grozev (@christogrozev) 14 января 2019 г.

Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.

Как сообщал УНИАН, для Донбасса кремлевские кукловоды снова пишут новый сценарий. Предварительные планы Москвы по разрушению Украины с помощью квази-республик потерпели фиаско.

Справка. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.