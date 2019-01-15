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В Кремле допускают проведение «референдума» на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма - Bellingcat

03:05, 15 января 2019
Мир
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 / Фото из открытых источников

В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.

Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.

Как сообщал УНИАН, для Донбасса кремлевские кукловоды снова пишут новый сценарий. Предварительные планы Москвы по разрушению Украины с помощью квази-республик потерпели фиаско. 

Справка. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Теги: #Крым#Курильские острова