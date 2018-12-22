Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в США - нацразведка

Не имеется доказательств, что им удалось получить доступ к системам голосования.

Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, пишет Reuters.

Коутс отметил, что что разведка США не оценивает возможное влияние иностранных государств на результаты выборов.

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Оценка возможного вмешательства России, а также других стран в кампанию, по информации The New York Times, была проведена специалистами по запросу Белого дома. При этом на сайте нацразведки соответствующий отчет опубликован не был - для рассмотрения, по ее данным, документ был передан Министерству юстиции и Агентству национальной безопасности Штатов.

Вместе с тем Коутс отметил, что не имеется доказательств, что им удалось получить доступ к системам голосования.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что специальными службами и соответствующими ведомствами было выполнено очень много работы для предотвращения вмешательства России и Китая в промежуточные выборы в США, состоявшиеся 6 ноября.