В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа с Путиным

Ранее издание The Washington Post сообщило, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о намерениях провести слушания, посвященные встречам президента США Дональда Трампа с президентом США Владимиром Путиным.

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Как сообщается на сайте комитета, соответствующее заявление сделал его глава Элиот Энгель.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не сообщают. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам намерен докопаться до нее. Мы проведем слушания, посвященные тайнам вокруг странных взаимоотношений Трампа с Путиным и его соратниками, а также тому, как эти темные связи влияют на нашу национальную безопасность", - указал глава комитета.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.

Согласно имеющейся информации после встречи глава государства забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации. Позднее представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему было отказано.

По словам официального представителя администрации, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече. Такое поведение Трампа объясняется угрозой возникновения утечек.