Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным - WP

После встречи с Путиным в Гамбурге летом 2017 года Трамп забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации.

Источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.

Читайте такжеФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией - NYT

Согласно имеющейся информации издания The Washington Post, после встречи глава государства забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации. Позднее представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему было отказано.

По словам официального представителя администрации, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече. Такое поведение Трампа объясняется угрозой возникновения утечек.