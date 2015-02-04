Король Иордании обещает боевикам ИГ беспощадную войну
20:54, 04 февраля 2015Мир
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Иордания будет вести беспощадную войну против "Исламского государства" (ИГ), боевики которого убили иорданского летчика, принимавшего участие в бомбардировках позиций джихадистов.
REUTERS
Об этом заявил король Иордании Абдалла II, передает Би-би-си. Ранее на совещании с военным командованием и руководством служб безопасности король сказал, что война будет вестись на территориях, занятых "Исламским государством".
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Кровь лейтенанта Моаза аль-Касасби была пролита не зря, заявил монарх.
Сегодня утром иорданские власти казнили двух заключенных-джихадистов в качестве возмездия за сожжение летчика.
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