Иордания казнила двух исламистов в ответ на сожжение ИГИЛ своего пилота

Среди казненных - женщина Саджид ар-Ришави, а также другой боевик, которого называют одним из главных представителей «Аль-Каиды», осужденным за заговор против Иордании, пишет Радио Свобода.

Ар-Ришави находилась в камере смертников за ее роль в тройном взрыве в отеле в иорданской столице Аммане в 2005 году, жертвами которого стали несколько десятков человек.

Читайте такжеВ Иордании начались массовые беспорядки после известия о казни исламистами пилотаБоевики группировки «Исламское государство» раньше требовали выхода этих двух узников на свободу в обмен на освобождение иорданского пилота Мааза аль-Касеабсеха, которого исламисты захватили в конце декабря, когда его самолет разбился в Сирии.

Но на видео, обнародованном «Исламским государством» 3 февраля, показано, как мужчину, скорее всего, именно иорданского пилота, сжигают живьем. Власти Иордании пообещали быстрый и убийственный ответ на казнь аль-Касеабсеха.