Появились первые кадры новых серий "Игры престолов" (видео)

HBO показал первые кадры из новых серий нашумевших сериалов "Игра престолов" и "Большая маленькая ложь".

Фрагменты из новых сезонов наиболее ожидаемых сериалов 2019 года были скомпилированы в короткий ролик, который был представлен в рамках церемонии Золотой глобус, состоявшейся накануне в Лос-Анджелесе.

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В тизер вошла сцена из Игры престолов, в которой Джон Сноу и Дайенерис прибывают в Винтерфелл и приветствуют Сансу Старк, которая неоднозначно реагирует на их союз. Кроме того, в ролике показаны героини сериала Большая маленькая ложь в полицейском участке.

Также в короткое видео вошли новые кадры из сериалов Настоящий детектив, Хранители и Эйфория.

Как сообщал УНИАН, ранее HBO представил тизер финального сезона Игры престолов, однако не включил в него кадры из новых серий, ограничившись визуализацией.