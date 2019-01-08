Десантный корабль ВМС США прибыл в черноморский порт Румынии

Ожидается, что USS FortMcHenry будет находиться в Констанце до 10 января.

Десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) 7 января прибыл в порт Констанца на черноморском побережье Румынии.

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Это первый американский корабль, вошедший в Черное море после агрессии РФ против украинских кораблей возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Ожидается, что USS FortMcHenry будет находиться в Констанце до 10 января. После этого - проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах", - говорится в сообщении.

USS FortMcHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.