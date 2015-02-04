В МИД РФ официально заявили, что будут пускать украинцев в Россию по обычным паспортам

Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел России относительно решения Кабинета министров Украины о взаимных поездках граждан по заграничным паспортам. Комментарий обнародован на сайте МИД РФ.

«Официального уведомления от украинской стороны мы пока не получали. Речь, судя по всему, идет о решении украинской стороны отказаться от удобного и либерального режима поездок граждан России на Украину, что предусматривается действующим Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года и Протоколом от 30 октября 2004 года о внесении изменений в упомянутое Соглашение», - отмечается в комментарии.

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В МИД РФ высказали «сожаление» в связи этим решением Киева, «поскольку в результате таких действий украинской стороны значительно осложнятся контакты между миллионами граждан двух государств, родственные и приграничные связи».

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не будут вводить въезд в РФ по заграничным паспортам.

«Мы же, наоборот, исходя из гуманитарных соображений, считаем важным сохранить прежний порядок пересечения границы», - сказано в комментарии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 февраля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление Кабинета министров от 30 января «Об остановке действия отдельных положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации», согласно которому граждане РФ с 1 марта будут въезжать в Украину исключительно по заграничным паспортам.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим въезда в Украину для граждан РФ по загранпаспортам введен с целью безопасности.

Справка УНИАН. 12 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

26 ноября 2014 года в Федеральной миграционной службе РФ заявили, что после 1 января 2015 года граждане Украины смогут выезжать в Россию и граждане РФ - в Украину по внутренним паспортам, так как пока не пересмотрены соответствующие двухсторонние межправительственные соглашения.

20 января в Украине в связи с агрессией России и проведением АТО на Донбассе начался первый этап мобилизации.

26 января 2015 года Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.

28 января Федеральная миграционная служба РФ заявила о готовности «беспрепятственно продлевать» гражданам Украины срок пребывания на территории РФ «на период внутриукраинского кризиса».