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В Афганистане произошел обвал на шахте, погибли не менее 30 человек

16:01, 06 января 2019
Мир
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На место аварии были направлены спасатели / flickr.com/photos/nzdefenceforce/

Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, местные жители в шахте глубиной 60 м занимались нелегальной добычей золота.

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Еще как минимум 7 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

На место аварии были направлены спасатели, но местные жители начали вытаскивать тела погибших собственноручно. Им удалось спасти 13 человек.

Ранее стало известно, что в Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей.

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Теги: #обвал#Афганистан