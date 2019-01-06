В Афганистане произошел обвал на шахте, погибли не менее 30 человек

Еще как минимум 7 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

В афганской провинции Бадхашан произошел обвал на шахте, погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает BBC. Согласно сообщению, местные жители в шахте глубиной 60 м занимались нелегальной добычей золота. Читайте такжеВзрыв в Магнитогорске: число погибших увеличилось до 38 Еще как минимум 7 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. На место аварии были направлены спасатели, но местные жители начали вытаскивать тела погибших собственноручно. Им удалось спасти 13 человек. Ранее стало известно, что в Москве под гимн России обвалился мост с десятками людей.

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