В Афганистане произошел обвал на шахте, погибли не менее 30 человек
16:01, 06 января 2019Мир
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Еще как минимум 7 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.
На место аварии были направлены спасатели / flickr.com/photos/nzdefenceforce/
В афганской провинции Бадхашан произошел обвал на шахте, погибли по меньшей мере 30 человек.
Об этом сообщает BBC.
Согласно сообщению, местные жители в шахте глубиной 60 м занимались нелегальной добычей золота.
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Еще как минимум 7 человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.
На место аварии были направлены спасатели, но местные жители начали вытаскивать тела погибших собственноручно. Им удалось спасти 13 человек.
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