В катастрофе самолета в Тайване погибла дюжина человек (видео)

09:06, 04 февраля 2015
Мир
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В результате крушения самолета в Тайване погибли, по последним данным, 12 человек. Еще несколько десятков пока считаются пропавшими без вести.

REUTERS

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Турбовинтовой самолет ATR 72-600, на борту которого находилось 58 человек (включая пассажиров и членов экипажа), упал в реку недалеко от столицы Тайбэя через несколько минут после взлета из аэропорта, задев крылом автомобильную эстакаду и машину такси на ней. Самолет совершал внутренний рейс из Тайбэя на острова архипелага Цзиньмэнь.

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Пассажиры, которые не пострадали при падении, смогли одеть спасательные жилеты и сами выбраться из реки, еще некоторых потом вытащили спасатели. На данный момент известно о 16 пострадавших — 14 из числа находившихся на борту и двух пассажирах такси, которое он задел крылом при падении. Судьба еще 30 человек остается неизвестной.

Момент аварии зафиксировали видеорегистраторы нескольких автомобилей, проезжавших в это время по мосту. Причины падения самолета пока остаются неизвестными.

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