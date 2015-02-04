В катастрофе самолета в Тайване погибла дюжина человек (видео)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Турбовинтовой самолет ATR 72-600, на борту которого находилось 58 человек (включая пассажиров и членов экипажа), упал в реку недалеко от столицы Тайбэя через несколько минут после взлета из аэропорта, задев крылом автомобильную эстакаду и машину такси на ней. Самолет совершал внутренний рейс из Тайбэя на острова архипелага Цзиньмэнь.

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Пассажиры, которые не пострадали при падении, смогли одеть спасательные жилеты и сами выбраться из реки, еще некоторых потом вытащили спасатели. На данный момент известно о 16 пострадавших — 14 из числа находившихся на борту и двух пассажирах такси, которое он задел крылом при падении. Судьба еще 30 человек остается неизвестной.

Момент аварии зафиксировали видеорегистраторы нескольких автомобилей, проезжавших в это время по мосту. Причины падения самолета пока остаются неизвестными.