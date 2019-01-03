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В шторм с корабля в Северное море выпало около 270 контейнеров, в том числе с токсичными химикатами (видео)

20:33, 03 января 2019
Мир
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С грузового корабля в Северное море выпало около 270 контейнеров / скриншот видео ТСН

Большинство дрейфует в водах, а к тем, что уже вымыло на берег, чрезвычайники просят людей не подходить, говорится в сюжете ТСН.

По крайней мере в трех ящиках содержится очень токсичное вещество - органический пероксид.

Местные, несмотря на предостережения, все равно пытаются ухватить что-то для себя, ведь на берег уже выбросило обувь, игрушки и даже телевизоры.

Как сообщал УНИАН, в декабре в реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти.

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Теги: #шторм#корабль#Северное море