В шторм с корабля в Северное море выпало около 270 контейнеров, в том числе с токсичными химикатами (видео)
20:33, 03 января 2019Мир
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По крайней мере в трех ящиках содержится очень токсичное вещество - органический пероксид.
С грузового корабля в Северное море выпало около 270 контейнеров / скриншот видео ТСН
Из-за шторма вблизи германо-нидерландской границы в Северном море с грузового корябля в воду упали около 270 контейнеров.
Большинство дрейфует в водах, а к тем, что уже вымыло на берег, чрезвычайники просят людей не подходить, говорится в сюжете ТСН.
По крайней мере в трех ящиках содержится очень токсичное вещество - органический пероксид.
Местные, несмотря на предостережения, все равно пытаются ухватить что-то для себя, ведь на берег уже выбросило обувь, игрушки и даже телевизоры.
С грузового корабля в Северное море выпало около 270 контейнеров
Как сообщал УНИАН, в декабре в реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти.
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