Взрыв в Магнитогорске: число погибших увеличилось до 38
Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома женщину, которая стала 38-й жертвой трагедии.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сказал представитель МЧС.
Читайте такжеВ сети публикуют видео стрельбы в Магнитогорске
На данный момент специалисты продолжают разбирать обломки здания в поисках троих человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что разобрано около двух третей завалов.
"Работы продолжаются. Уже больше двух третей завалов разобрано", - сказал собеседник.
Представитель МЧС подчеркнул, что работы ведутся с осторожностью, так как имеется риск обвала неустойчивых конструкций.
Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.
По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.