Взрыв в Магнитогорске: число погибших увеличилось до 38

Спасатели продолжают поиски троих человек.

Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома женщину, которая стала 38-й жертвой трагедии.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38", - сказал представитель МЧС.

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На данный момент специалисты продолжают разбирать обломки здания в поисках троих человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что разобрано около двух третей завалов.

"Работы продолжаются. Уже больше двух третей завалов разобрано", - сказал собеседник.

Представитель МЧС подчеркнул, что работы ведутся с осторожностью, так как имеется риск обвала неустойчивых конструкций.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.