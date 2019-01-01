Обвал дома в Магнитогорске: в МИД не подтвердили наличие украинцев в списке пропавших без вести
В настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.
Об этом УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич
"Официального подтверждения о пострадавших гражданах Украины нет", - сказал Кирилич.
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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 1 января, стало известно, что среди пропавших без вести во время обвала жилого дома в российском Магнитогорске есть украинка. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области, разместив поквартирный список жильцов, о которых нет никакой информации.
Татьяна Антипова - в перечне людей, которые могли находиться в доме, который обвалился. Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
По данным ГУ МЧС РФ, без вести пропавшими числятся 35 человек, из них 7 детей.
По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлекли.
2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.