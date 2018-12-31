РосСМИ запутались в количестве жертв при обрушении дома в Магнитогорске

По уточненным данным, при обрушении части дома в Магнитогорске погибли четыре человека, а не семь, как говорилось ранее.

После сообщения о семи погибших при обрушении дома из-за взрыва газа в российском Магнитогорске российские СМИ теперь сообщают о четырех погибших. Тела двоих из них извлечены из-под завалов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В ходе поисковых работ всего в завалах обнаружены тела четырех человек. На данный момент двое из них извлечены", - сказал представитель МЧС.

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По его словам, сейчас спасатели пытаются извлечь еще двоих погибших, которые остаются в завалах.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что спасатели наблюдают тела троих погибших под завалами. В МЧС уточнили, что эти трое входят в число четырех обнаруженных на данный момент погибших.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске в доме на проспекте Карла Маркса, 164, произошел взрыв газа. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной. В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.