Взрыв в Магнитогорске: увеличилось число жертв рухнувшего подъезда (фото, видео)

Пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.

В российском Магнитогорске из-за взрыва газа в многоквартирном доме обвалился подъезд, по последним данным четыре человека погибли.

Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на челябинского губернатора Бориса Дубровского, в пострадавшей от обрушения части дома проживали 120 человек.

По его словам, известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь).

Таким образом, пока остается неизвестной судьба 68 жильцов.

На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Дубровский сообщил, что около 50 человек могут быть под завалами.