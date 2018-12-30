BBC подала жалобу в МИД РФ из-за публикации данных своих сотрудников

По информации BBC, имена и фотографии 44 журналистов были опубликованы в социальных сетях.

Британский общественный вещатель BBC подал официальную жалобу в Министерство иностранных дел России из-за того, что ряд российских медиа опубликовали персональные данные сотрудников ВВС, которые работают в Москве.

Об этом сообщили на сайте издания.

По информации BBC, имена и фотографии 44 журналистов были опубликованы в социальных сетях группой “матери России” 25 декабря. Список также появился на российских сайтах pikabu.ru и segodnya.ru.

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Директор Всемирной службы BBC Джейми Ангус сказал, что главной заботой корпорации является благополучие ее персонала.

“Мы попросили российскую власть расследовать эту тревожную событие”, - заявил он.

В издании заявили, что корпорация изучила опубликованные в социальных сетях данные. По крайней мере часть информации нельзя было получить открытым способом, она была в распоряжении русской власти, отметили в BBC.

Список полностью соответствует реестру сотрудников, официально аккредитованных для работы в России. Этот список нигде не опубликован, в открытом доступе есть только имена руководителей бюро, говорится в сообщении корпорации.

Отметим, как сообщает "Проект", данные журналистов ВВС, которые на днях появились на сайтах Pikabu и "Вконтакте", могли попасть к людям, которые публиковали сообщения только через МИД Российской Федерации или через Федеральную миграционную службу.