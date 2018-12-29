В Кремле прокомментировали возможность «воссоединении» России и Беларуси

По словам пресс-секретаря российского президента, РФ рассматривает текущие переговоры Путина и Лукашенко как очередной шаг в сторону союзнических отношений, но не ожидает от них прорывных решений.

В Кремле уверяют, что речь о «воссоединении» России и Республики Беларусь не идет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начавшийся в Кремле второй раунд переговоров глав России и РБ.

«Здесь не нужно быть голословным. Нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы стали союзным государством - Россия и Беларусь. Там есть определенные вехи, которые прописаны и в фискальных делах. Такие шаги на пути к интеграции. Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда речь идет об интеграции с России и РБ подразумевается ли «присоединение» или «воссоединение».

По его словам, Кремль рассматривает текущие переговоры Путина и Лукашенко как очередной шаг в сторону союзнических отношений, но не ожидает от них прорывных решений.

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«Собственно, успехом будет считаться еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений. Это путь длинный. Здесь вряд ли (приходится) ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые, скажем так, менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон, поэтому президенты будут поднимать эти вопросы», - заявил Песков.

Он заявил, что вопросы «налогового маневра» и большей интеграции двух стран одинаково важны, но они параллельны и не зависят друг от друга.

«Это параллельные вопросы. Они важные, действительно. Эта тема потери налогового маневра активно ставится белорусскими коллегами. В том числе она будет сегодня на повестке дня», - сказал Песков, отвечая на вопрос, связаны ли эти две темы между собой или они параллельны.

При этом он сообщил, что пресс-конференция глав государств по итогам этих переговоров не планируется.

В России в 2019–2024 годах будет реализован так называемый «налоговый маневр», предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у РБ возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов.