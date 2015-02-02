Ядовитый туман и неприятный запах в Москве списали на канализацию
Источником неприятных запахов в Москве могут быть канализационные коллекторы.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва». Информацию озвучил дежурный офицер центра управления кризисных ситуаций столичного ГУ МЧС РФ Андрей Павлов.
По его словам, 1 и 2 февраля превышений допустимых норм содержания вредных веществ в воздухе власти Москвы не зарегистрировали. «Если есть обращения от граждан, службы специальной оперативной группы выезжают на места и там делаются замеры». По его словам, «запахи идут в основном от коллекторов».
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Вечером 1 февраля МЧС начало осуществлять мониторинг состояния воздуха во всех округах Москвы из-за жалоб жителей на неприятный химический запах.
Сотрудники передвижной лаборатории МЧС подтвердили наличие неприятного запаха. Однако в ведомстве отметили, что «загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, угрожающих здоровью людей, не выявлено».