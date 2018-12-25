Кремль хочет изолировать РФ от глобального интернета и превратить во "второй Китай" – эксперт

Китай созданием "внутреннего интернета" подал авторитарным режимам пример, считает эксперт.

Россия пытается по примеру Китая отключиться от глобального интернета, чтобы усилить и сохранить авторитарный режим на десятилетия.

Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Владимир Стиран, передает «Обозреватель». Он прокомментировал внесенный в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий возможность автономной работы российского сегмента интернета.

По словам эксперта, Китай созданием "внутреннего интернета" подал пример, которому хотят подражать немало авторитарных режимов.

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"Забудьте, что либеральная демократия – это единственный способ выбраться из экономического упадка. Все 20-е столетие мы так считали, и Штаты этой информационной политикой развалили очень много авторитарных режимов. Теперь Китай демонстрирует, что это не так. Можно оставаться тоталитарным государством и достичь определенного удовлетворительного среднего уровня жизни в стране", – пояснил он.

"Иран, Россия, Корея, в частности и Южная – они все тяготеют к новой концепции, потому что видят, что она живучая и более стабильная, чем демократия. При этом экономический фактор вычеркиваем – люди не считают, что они будут жить лучше, если свергнут тоталитарный режим", – добавил Стиран.

По словам эксперта, именно такая картина наблюдается в России:

"Чтобы это еще более усилилось, надо культурно изолироваться. Для РФ это просто, ведь там подавляющее большинство населения знает один язык – так же, как и в Китае. И теперь технологически надо сделать так, чтобы русскоязычные люди, которые находятся за пределами России, не смогли свободно общаться со своими знакомыми в РФ".

Как отметил Стиран, такими действиями власть РФ "утрамбовывает тоталитарный режим еще на несколько десятков лет".