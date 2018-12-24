Military Times: США покинут в Сирии военную базу, которая годами бесила Россию

Москва постоянно придумывала страшные истории о неудобной американской базе и бросалась пустыми угрозами.

Небольшая тренировочная база армии США под названием «Ат-Танф», расположенная неподалеку от иракско-сирийской границы, долгое время была местом большого страха между войсками России и США в Сирии.

Она долго раздражала российскую сторону, которая требовала у американцев уступить ей позицию. И вот это наконец произойдет после решения президента Дональда Трампа о выводе войск из ближневосточной страны. Об этом пишет Military Times со ссылкой на командира сирийских оппозиционных сил Мухаммада аль-Талла, который сотрудничает с военными США.

Чиновники американских Вооруженных сил постоянно объясняли, что на базе проводится подготовка боевой группы «Магхавер аль-Товра», которая воюет против террористов «Исламского государства» и связана с оппозиционными силами. Последние добиваются свержения режима Башара Асада в Сирии. Вместе с тем, военная база стала символом путаницы в более широкой политике США в отношении сирийской гражданской войны. Эксперты отмечают, что главная цель Вашингтона – это заблокировать влияние Ирана в регионе.

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Разместившись на базе посреди пустыни близ границы между Ираком и Сирией, американские военные тем самым создали 55-километровый пузырь без войны. А тем временем, сирийский режим Башара Асада вместе с Россией и иранскими войсками продвинулись вперед в регионе, отбивая кусок за куском территории, которые были потеряны на протяжении войны. Москва и Дамаск бесятся из-за существования американской базы, потому что из-за нее они не могут восстановить контроль над частью границы и закрепить свое влияние на всем пути от Тегерана до Средиземного моря.

Силы, лояльные к Асаду, неоднократно пытались проникнуть в 55-километровую зону Америки. Но каждый раз их жестоко наказывали за это сокрушительными ударами авиации и артиллерии. Армия США даже развернула ракетные артиллерийские системы HIMARS, чтобы усилить свою защиту от атак. Недавно американские войска сбили иранские беспилотники Shaheed-129, которые приблизились к базе. А в сентябре Россия угрожала без разрешения зайти в американскую зону. Впрочем, такое желание у нее отпало, когда союзные силы устроили показательные военные учения на базе.

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Если США покинут «Ат-Танф», она станет крупным призом для России, Ирана и сирийского режима. Кроме того, граница Иордании окажется под угрозой проникновения террористов «Исламского государства», потому что никто в пустынном приграничном регионе больше не будет эффективно против них воевать.