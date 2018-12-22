Стрельба в Вене: погибшим оказался мафиози из Черногории – СМИ

В инциденте замешены два крупнейших клана черногорского города Котор.

Во время перестрелки в центре австрийской столицы Вены, которая произошла в пятницу, 21 декабря, погиб член мафиозного клана из Черногории Владимир Роганович.

Об этом сообщает австрийская газета Kurier.at.

"След ведет к двум крупнейшим кланам черногорского города Котор. Согласно многим медиа, жертвой стал Владимир Роганович, член "клана Ковачиан", - сообщают журналисты.

По информации издания, в 2009 году Рогановича осудили за убийство главаря другого конкурирующего клана, а в 2017 в Белграде его посадили на восемь месяцев в тюрьму за подделку документов.

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Вторым пострадавшим, который получил тяжелые ранения во время перестрелки, оказался 22-летний Стефан В. из черногорского города Никшич. По данным свидетелей, они видели преступника и его жертв вместе за обедом, в ходе которого произошла ссора. Предположительно, речь идет о разборках двух преступных кланов из черногорского города Котор.

Отмечается, что "клан Ковачиан" воюет в последние годы с другим кланом. В 2016 году в ходе этой войны только в течение одного месяца было ликвидировано 8 человек, а еще 4 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, в центре Вены напротив ресторана Figlmüller произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения.