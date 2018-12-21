В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы (фото)

Полиция начала операцию по поиску подозреваемых.

В центре Вены напротив ресторана Figlmüller произошла стрельба, в результате по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Kurier.

По данным очевидцев, около 13.30 неизвестные открыли огонь на улице Bäckerstraße. Сообщается о пяти выстрелах.

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По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще один человек получил ранения. Оба человека были ранены выстрелами в голову.

Полиция начала операцию по поиску подозреваемых.

Над районом, где произошла стрельба кружит вертолет. Сам район оцепили силы полиции в бронежилетах.

Мужчина, который назвался журналистом из Литвы, утверждает, что был свидетелем стрельбы и снял застреленных на телефон. По его словам, один из нападавших крикнул "Брат, брат" на одном из славянских языков.