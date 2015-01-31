Новым президентом Италии избран 73-летний судья Серджио Маттарелла

15:13, 31 января 2015
Мир
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Он был избран на 7-летний срок в ходе голосования на совместном заседании обеих палат итальянского парламента с участием представителей 20 областей

REUTERS

73-летний судья Конституционного суда Серджио Маттарелла стал 12-м президентом Итальянской республики. 

Он был избран на 7-летний срок в ходе голосования на совместном заседании обеих палат итальянского парламента с участием представителей 20 областей, передает ТАСС.

Маттарелла, уроженец Палермо, начал активную политическую карьеру в 1980-х годах в рядах партии христианских демократов. 

Два раза избирался в парламент Италии, был министром образования.

В 2011 году Маттарелла был избран судьей Конституционного суда.

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