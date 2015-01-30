Около 3 тысяч контрактников из 201-й военной базы РФ в Таджикистане отправят на границу с Украиной - СМИ

Порядка 3 тысяч российских военных 201-й военной базы РФ (РВБ) в Таджикистане будут отправлены на границу с Украиной, сообщает местное издание TojNews со ссылкой на источника.

Как стало известно, этот вопрос был рассмотрен во время последней встречи замминистра обороны РФ - Анатолия Антонова с командующим военными силами Центрального округа Владимиром Затруднитским и командующим российской военной базы в Таджикистане Евгением Тубовым.

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По данным источника, была достигнута договоренность о том, что на место 3 тысяч контрактников, которые будут передислоцированы на границу России с Украиной, будут привлечены на службу в РВБ граждане Таджикистана, даже те, кто не являются гражданами России.

В интервью изданию, один из соискателей работы в РВБ отметил, что «местным обещали платить от 20 до 30 тысяч российских рублей».

201 РВБ по данным различных источников насчитывает от 5300 до 7000 солдат и офицеров. Договор между Россией и Таджикистаном по дислокации в Таджикистане Российской дивизии был подписан в октябре 2013 года и продлен до 2042 года.