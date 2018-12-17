Россия перебрасывает войска на спорные Курилы перед визитом премьера Японии

Кремль строит новые бараки на спорных островах для переброски и постоянного базирования войск.

В России сегодня заявили о завершении строительства бараков для солдат Курильских островах, которые Япония требует вернуть под ее контроль. Кроме того, в планах Москвы построить на спорной территории также помещения для хранения бронетехники.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что такие российские шаги, скорее всего, взбесят Токио, который неоднократно призывал Москву сократить военную активность на Курильских островах.

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Согласно сообщению Минобороны РФ, четыре комплекса для размещения личного состава были сооружены на двух из четырех островов. Российские солдаты поселятся в них уже на следующей неделе. Эти новости прозвучали на фоне объявления Кремля о том, что премьер-министр Японии приедет с официальным визитом в российскую столицу 21 января для обсуждения территориального спора и вопроса подписания мирного соглашения для завершения Второй мировой войны.

Японская сторона пока никак не отреагировала на поступок Москвы. В июле в Токио призвали Россию сократить неуместную военную активность на спорных островах. А российское правительство ответило тем, что назвало японские заявления ненужной мегафонной дипломатией.