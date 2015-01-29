Малайзия признала погибшими пассажиров и экипаж упавшего в Индийский океан самолета

Официальное заявление позволит семьям погибших получить компенсацию от Malaysia Airlines или страховых компаний, передает "Апостроф" со ссылкой на CNN. При этом поиски пропавшего Boeing-777 будут продолжены.

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Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший в марте 2014 года из Куала-Лумпур в Пекин, упал предположительно в южной части Индийского океана. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.