Из Харькова в Нидерланды отправился последний самолет с останками погибших пассажиров сбитого Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, около 12.15 голландский военно-транспортный самолет с шестью контейнерами с останками тел взлетел в международном аэропорту “Харьков”.

Перед отправкой тел в аэропорту прошла траурная церемония прощания, в которой приняли участие председатель Харьковской ОГА Игорь Балута, министр безопасности и юстиции Королевства Нидерландов Иво Опстельтен, члены международной следственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

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Ожидается, что это последняя в этом году отправка тел.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.