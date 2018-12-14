В Лондоне "желтые жилеты" заблокировали Вестминстерский мост (фото)

По предварительным данным, число протестующих составляет от 30 до 60.

В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Mirror.

Как отмечает издание, в настоящее время автомобильное движение по мосту прекращено, а протестующие кричат: "Brexit сейчас!".

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По словам представителя полиции, в ведомстве осведомлены о ситуации. Там отметили, что к настоящему времени арестов не было.

По предварительным данным, число протестующих составляет от 30 до 60.

BREAKING Westminster Bridge blocked by pro-Brexit yellow vest protestershttps://t.co/wEVzMR3OW7pic.twitter.com/KskcvCFxF6 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 14, 2018

Напомним, как сообщал УНИАН, Евросоюз отказался от повторных переговоров с Британией о Brexit.

В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки.

Позже Консервативная партия голосовала за вотум недоверия Мэй, однако она сохранила свою должность.

По разным данным голосование отложено до следующей недели или к началу января. Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании грозит неконтролируемый Brexit без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума за Brexit.