Парламент Британии до конца года не будет голосовать за соглашение о Brexit

Тереза Мэй ранее обещала провести голосование за соглашение до 21 января.

Депутаты парламента Великобритании будут голосовать за соглашение премьер-министра Терезы Мэй о Brexit только после 7 января.

Такой вывод можно сделать из графика работы парламента, опубликованного в четверг лидером нижней палаты парламента Андреа Лидсом, передает "Европейская правда".

На следующей неделе в парламенте будут рассматривать ряд законопроектов, среди которых нет соглашения с Брюсселем. 20 декабря депутаты сделают перерыв на рождественские праздники и вернутся к работе только 7 января.

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Тереза Мэй ранее обещала провести голосование за соглашение до 21 января.

В понедельник, 17 декабря, премьер выступит в парламенте и проинформирует депутатов о свой сегодняшний визит на саммит ЕС, в повестку дня которого срочно включили соглашение о Brexit через отложено в Британии голосование.

Напомним, Консервативная партия в среду провела голосование за недоверие Терезе Мэй, но депутаты не набрали необходимого количества голосов, чтобы сместить ее с должности лидера партии и главы правительства.