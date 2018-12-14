Лукашенко: Беларусь готова к пошаговой интеграции с РФ, но пытаться нас «наклонять» бесполезно

Президент Беларуси заверил, что РФ остается стратегическим партнером и союзником Беларуси.

Беларусь поддерживает интеграционный проект с РФ, однако попытки давить на Минск будут напрасными. Так президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева о «более углубленной интеграции с Россией».

Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на трансляцию российского пропагандистского агентства «Sputnik Беларусь».

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Лукашенко пояснил, что сейчас процесс интеграции стоит на месте, и указал на необходимость исполнять Договор о создании Союзного государства, шаг за шагом двигаясь по выполнению соглашений об интеграции.

Президент Беларуси заверил, что РФ остается стратегическим партнером и союзником Беларуси.

«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год», — заявил Лукашенко.

Отмечается, что 13 декабря во время выступления на союзном Совмине в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривали дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось извиняться перед российским президентом Владимиром Путиным за спор о ценах на газ, который развернулся в четверг, 6 декабря, на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.