Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

На саммите ЕЭС Лукашенко назвал расчеты России по тарифам на газ неправильными, отметив, что у Беларуси условия еще хуже, чем в Германии, против "которой вроде воевали вместе".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось извиняться перед российским президентом Владимиром Путиным за спор о ценах на газ, который развернулся в четверг, 6 декабря, на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Об этом Лукашенко рассказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Да, удалось (обсудить, - ред.) в такой некрасивой форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого", - сказал Лукашенко.

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Как сообщал УНИАН, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге поспорили о ценах на газ.

Лукашенко отметил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллара 1000 куб. м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%.

Путин ответил, что если бы для Беларуси действовала рыночная цена газа, она бы достигала $200 за тыс. куб. м, а не $127 и $129. В свою очередь Лукашенко назвал такие расчеты неправильными.

"Это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая", – ответил президент Беларуси.

После этого Путин предложил продолжить дискуссию позже в закрытом режиме.

Напомним, Беларусь регулярно поднимает вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС.