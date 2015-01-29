Кастро потребовал от США прекратить экономическую блокаду Кубы

04:42, 29 января 2015
Мир
3795 0

Экономическое и финансовое эмбарго США против Кубы с восстановлением дипломатических отношений между двумя странами должно прекратиться. 

REUTERS

Об этом заявил кубинский президент Рауль Кастро, пишет РБК.

Выступая на третьем саммите глав государств и правительств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Рауль Кастро заявил, что "не нужно полагать, будто Куба откажется от своих идеалов независимости и свободы или своих принципов ради налаживания дипломатических отношений с североамериканской страной". 

Куба подтвердила свою готовность нормализовать дипломатические отношения с США, однако заявила, что нормализации не будет, пока не будет решена главная проблема – экономическая и финансовая блокада. Подобному нарушению прав человека со стороны Вашингтона, по его словам, нужно положить конец. 

Кубинский лидер также осудил введение санкций против России и вновь заявил о своей солидарности с Палестиной, подчеркивая, что США необходимо прекратить накладывать вето в ООН на поддерживающие палестинцев решения. 

Читайте такжеМИД Кубы: Переговоры с США по восстановлению дипломатических отношений проходят успешно

Напомним, президент США Барак Обама в конце 2014 года заявил о намерениивосстановить отношения с Кубой, которая почти полвека находится под действием американских санкций. Обама провел телефонные переговоры с Раулем Кастро. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения между государствами. 

При этом Гавана пошла на ряд уступок США, выпустив политических заключенных по представленному Вашингтоном списку. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter