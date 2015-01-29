Кастро потребовал от США прекратить экономическую блокаду Кубы

Об этом заявил кубинский президент Рауль Кастро, пишет РБК.

Выступая на третьем саммите глав государств и правительств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Рауль Кастро заявил, что "не нужно полагать, будто Куба откажется от своих идеалов независимости и свободы или своих принципов ради налаживания дипломатических отношений с североамериканской страной".

Куба подтвердила свою готовность нормализовать дипломатические отношения с США, однако заявила, что нормализации не будет, пока не будет решена главная проблема – экономическая и финансовая блокада. Подобному нарушению прав человека со стороны Вашингтона, по его словам, нужно положить конец.

Кубинский лидер также осудил введение санкций против России и вновь заявил о своей солидарности с Палестиной, подчеркивая, что США необходимо прекратить накладывать вето в ООН на поддерживающие палестинцев решения.

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Напомним, президент США Барак Обама в конце 2014 года заявил о намерениивосстановить отношения с Кубой, которая почти полвека находится под действием американских санкций. Обама провел телефонные переговоры с Раулем Кастро. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения между государствами.

При этом Гавана пошла на ряд уступок США, выпустив политических заключенных по представленному Вашингтоном списку.