На Кубе освободили 36 заключенных оппозиционеров

На освобождении политических заключенных настаивают Соединенные Штаты в рамках возобновившегося недавно диалога между Вашингтоном и Гаваной о нормализации отношений, сообщает BBC.

Представитель Белого дома заявил, что США приветствуют решение кубинских властей и рассчитывают, что вскоре будут выпущены на свободу все остальные оппозиционеры - всего в согласованном сторонами списке значатся 53 фамилии.

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Месяц назад США и Куба объявили, что готовы восстановить дипломатические отношения, разорванные в 1961 году. 21 февраля начнется очередной раунд переговоров, на которых, в частности, будут обсуждаться технические вопросы открытия посольств в Вашингтоне и Гаване.