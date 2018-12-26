Чудеса 2018 года: подборка невероятных историй спасения со счастливым концом (видео)

Уходящий год был богатым на различные события. Отдельное место среди них занимают истории счастливого спасения.

Мы собрали самые невероятные кадры чудес этого года.

В Швейцарии полет на дельтаплане едва не обернулся гибелью американца по неосторожности инструктора. Во время полета мужчина был вынужден висеть на руках на большой высоте, так как тренер забыл его пристегнуть. «Посадка была трудной, но я выжил, чтобы рассказать эту историю», - написал американец в своем Facebook.

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В Индии подросток случайно спас друга, который сорвался с третьего этажа. Дети играли во дворе дома с воздушным змеем. В какой-то момент игрушка застряла на балконе третьего этажа, и один из подростков забрался наверх, чтобы достать ее. Мальчик сбросил змея, но потом сорвался. На месте его падения совершенно случайно оказался приятель, который как раз поднимал змея. К счастью, никто из них не пострадал - друзья встали и продолжили игру.

В США ребенок перегнулся через бортик, потерял равновесие и начал падать вниз головой. В этот момент отец малыша, благодаря молниеносной реакции, поймал его почти у пола.

Этот драматический эпизод, который длится всего четыре секунды, сняла камера наблюдения, которую родители установили в комнате сына.

В Турции прохожие люди спасли ребенка, который сорвался с третьего этажа.

В Париже "Человек-паук" взобрался на 4-й этаж дома, чтобы спасти мальчика. Позже президент Франции Макрон, лично выразил благодарность за его мужество.

В США спасатели спасли собаку, которая неделю провела на плавающем диване в затопленном доме.

Когда в Северную Каролину пришел ураган Флоренс, хозяин собаки находился вне штате и поэтому не смог сразу вернуться в свой дом за любимцем. Однако через неделю спасатели все же спасли четвероногого.

Под Кривым Рогом две девочки отделались легкими ушибами, упав в 35-метровый карьер. С помощью спасательной веревки их подняли на поверхность.

В Волынской области мужчина чудом остался жив после ДТП. Когда уснул непристегнутым за рулем, но Бог решил дать второй шанс.

В Харькове произошло фантастическое ДТП. Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины и он остался невредимым.