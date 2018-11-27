Две минуты ужаса: туриста во время его первого полета забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)

Турист две минуты летел на дельтаплане, держась за него лишь одной рукой.

Житель США во время отпуска в Швейцарии впервые в жизни решил полетать на дельтаплане с пилотом, но инструктор забыл пристегнуть страховочные ремни мужчины к летательному аппарату.

Бедный турист две с лишним минуты висел над огромной высотой, цепляясь за конструкцию рукой, в то время как пилот безуспешно пытался совершить посадку. Об этом пишет medialeaks.

Американец сумел продержаться в таком положении достаточное время и в итоге отделался более или менее лёгкими травмами, но вот видео его полёта ввергнет в ужас любого аэрофоба.

Крис Гурский из Флориды и его супруга Гэйл в середине октября устроили себе отпуск в Швейцарии. В первый же день путешествия пара захотела покататься на дельтаплане с горы высотой четыре тысячи футов (около 1 200 метров).

Полёт Гэйл прошёл вполне благополучно. Следом испытывать адреналин отправился мужчина. Для него это был первый опыт подобного развлечения. И сразу же всё пошло не по плану, причём самым жутким образом: они с пилотом забыли пристегнуть страховочные ремни американца к дельтаплану. Крис осознал это, только когда они уже были в воздухе.

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На видео полёта с камеры GoPro, которое Гурский опубликовал на YouTube в конце ноября, он наглядно продемонстрировал положение своей страховки перед тем, как стартовало его жуткое приключение.

Видео показывает, как Крис, осознав своё положение, сначала просто цепляется за пилота руками, прежде чем ему удаётся схватиться одной рукой за дельтаплан. Пилот в это время начинает попытки приземлиться.

Но попытки пилота спустить летательный аппарат на равнину не удаются, и дельтаплан направляется к склону. А затем, как указывает Крис в видео, поднимается ещё выше.

Спустя примерно минуту дельтаплан долетел до равнины и наконец начал снижать высоту.

Когда летательный аппарат почти приземлился, Крис сорвался с него и упал на землю. К счастью для американца, высота во время его вынужденной посадки была уже не так велика и он после падения не получил серьёзных травм.

Вместе с пилотом мужчина добрался до больницы, где врачи диагностировали ему перелом запястья правой руки и разрыв сухожилия бицепса левой руки. Крису сделали операцию, в ходе которой вставили в районе правой кисти титановую пластину и винты, а уже на следующий день выписали.