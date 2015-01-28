Председатель Европарламента Шульц выступил против новых санкций в отношении РФ

"На данный момент санкций достаточно эффективны. Нет необходимости во внедрении следующих", - сказал Мартин Шульц австрийскому агентству APA, передает "Польское радио".

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"Сомневаюсь, что благодаря очередным санкциям удастся достичь завершения кризиса", - сказал Мартин Шульц, добавив, что для решения конфликта в Украине Евросоюз должен терпеливо настаивать на диалоге на основе минских договоренностей. По его словам, ЕС должен четко показать России, что мира можно достичь только путем переговоров, а не военной конфронтации.

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По мнению председателя Европарламента, несмотря на эскалацию конфликта, Евросоюз должен сохранять нынешнюю политику. "Нужно стараться разрядить кризис путем сочетания санкций с диалогом, иначе мы окажемся перед угрозой более серьезного военного конфликта", - отметил он.

Отметим, что председатель Европейского парламента с начала вторжения РФ в Украину занимал проукраинскую позицию, подчеркивая недопустимость вторжение одного государства на территорию другого. Он подчеркивал, что насильственное изменение границ в Европе недопустимо. "Евросоюз должен быть готов отреагировать новыми экономическими санкциями на действия России в случае обострения конфликта", - такое заявление делал Мартин Шульц еще 18 декабря 2014 года, выступая в Брюсселе.

Между тем, как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о необходимости привлечь Россию к ответственности за поддержку боевиков и невыполнение своих обязательств согласно минским договоренностям.