Обама и Меркель договорились о необходимости привлечь РФ к ответственности за эскалацию конфликта на Донбассе
02:42, 28 января 2015Политика
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Белый дом передает, что президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о необходимости привлечь Россию к ответственности за поддержку боевиков и невыполнение своих обязательств по мирному соглашению
REUTERS
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The New York TimesБелый дом.
Во время телефонного разговора они выразили озабоченность по поводу "значительного роста насилия" в восточной Украине.
Обама и Меркель также обсудили важность завершающего "надежного пакета финансовой поддержки" для Украины.
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Лидеры поговорили по телефону во вторник, во время того как Обама возвращался в США после визита в Индию и Саудовскую Аравию.
Борт №1 остановился временно на американской базе в Германии, чтобы дозаправиться горючим.
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