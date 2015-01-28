Обама и Меркель договорились о необходимости привлечь РФ к ответственности за эскалацию конфликта на Донбассе

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The New York TimesБелый дом.

Во время телефонного разговора они выразили озабоченность по поводу "значительного роста насилия" в восточной Украине.

Обама и Меркель также обсудили важность завершающего "надежного пакета финансовой поддержки" для Украины.

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Лидеры поговорили по телефону во вторник, во время того как Обама возвращался в США после визита в Индию и Саудовскую Аравию.

Борт №1 остановился временно на американской базе в Германии, чтобы дозаправиться горючим.