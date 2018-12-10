American Interest: Россию нужно силой заставить отцепиться от Украины

Запад не сможет нормализовать отношения с Москвой, делая уступки ее империалистическим мечтам, пришло время показать силу сдерживания.

Российская агрессия против Украины, в частности недавнее перекрытие Азовского моря для украинских кораблей, атака и захват украинских военных судов – это хорошее напоминание о том, что единственный способ нормализовать отношения с Россией – это сдерживать ее.

Россия будет продолжать свое хищное поведение в любое время и в любом месте, где она только увидит лазейку и уязвимости, которые можно использовать для продвижения своего империалистического проекта, пишет The American Interest.

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Обещание о возможном построении гармоничных отношений между Западом и Россией, на которое так надеялись в США и Европе в начале 90-х годов, так и осталось лишь обещанием. Самые наивные или заинтересованные круги до сих пор надеются заключить какую-то краткосрочную сделку с режимом Владимира Путина.

«Россия не станет мирной европейской страной по собственному желанию. Ее нужно заставить отказаться от агрессивного поведения. Ее жажду, нацеленную в западном направлении: от войны против Украины до дезинформации и далеко идущих подрывных действий, - нужно обуздать и сдержать. И успешное сдерживание России принесет выгоду всем за пределами европейского театра. На самом деле, лишь решительно сдержав Россию, США смогут соревноваться с Китаем более эффективно в долгосрочной перспективе», - говорится в статье.

Проще говоря, «нормализовать» отношения с империалистической Россией означает сдерживать ее путем единодушной демонстрации сохранения нынешнего геополитического порядка. Поэтому, по мнению издания, нужно создать постоянные американские военные базы в Центральной Европе.

Чтобы понять российское поведение и начать путь к «нормализации» отношений, нужно посмотреть в первую очередь на саму Россию, а не на США, НАТО, Евросоюз или даже Украину. Поведение Москвы – это не реакция на какую-то агрессию или обиду. Она не имеет ничего общего с расширением НАТО или якобы «провокацией» Украины в Керченском проливе, о которых говорит российская пропаганда и МИД. Москва ведет себя таким образом из-за внутренних причин для режима Путина, а также из-за определенных российских интересов и идентичности. Нынешняя Россия работает над империалистическим проектом, нацеленным, во-первых, на ослабление нынешнего порядка на западных фронтах, а во-вторых, на восстановление российского влияния на большую часть Европу.

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С этой точки зрения стоит вспомнить три вещи. Во-первых, режим Путина никогда не отвергал советское прошлое, наоборот, он прославляет определенные его аспекты, а в частности империалистическую власть над ныне независимыми странами в Европе и Центральной Азии. Во-вторых, Россия никогда не принимала результаты Холодной войны. А с приходом к власти Путина она постепенно нарушала все соглашения, которые гарантировали стабильные отношения с Западом (например, Будапештский меморандум от 1994 года, который гарантировал Украине нерушимость суверенитета). В-третьих, Россия не хочет быть политически азиатской страной, сосредоточенной на Кавказе и Азии. Ведь в этом направлении она обречена на второстепенную роль из-за роста гегемонии Китая. Москва не может соперничать с Пекином. Но будучи европейской силой, она, однако, может играть определенную решающую роль в политической жизни континента, особенно если США отступят.

На азиатском пространстве Россия – просто слабое государство. В Европе же она потенциально большая сила. Поэтому не удивительно, что она ведет наступление и продолжит это делать всеми доступными средствами: диверсиями, коррупцией, кибератаками, газовым шантажом и старомодной военной грубой силой. Вся эта сила направлена против Запада. И так было на протяжении всей истории. Россия использует и углубляет расколы в европейских странах и между ними. Дезинформация и щедрые вливания наличности разжигают политическую нестабильность и ослабляют политическую волю противостоять российским интересам. Газовая политика, например построение ГТС «Северный поток-2», нацелена на изоляцию Центральной и Восточной Европы ради повышения уязвимости региона к российскому давлению. При этом Россия устраивает масштабные военные учения, чтобы регулярно подавать сигналы о ее возможности пойти на грубую атаку, и в это же время она ежедневно проливает кровь в Украине, поддерживая войну посреди Европы.

Когда-то давно французский политик Алексис де Токвиль метко указал на разницу между США и Россией. В своем труде «Демократия в Америке» он указал, что «американские завоевания достигаются плугом, а российские – мечом». Закономерность в экспансии определяет закономерность поведения в целом. Россия продолжает точить свой меч. И нет причин думать, что Россия под руководством Путина или его преемника вдруг превратится в мирную силу, которая заботится о стабильности вокруг себя. России нужны вассалы, а не партнеры и союзники.

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Любые попытки нормализовать отношения с Россией должны начаться с признания того, что интересы России и США, а также их союзников, находящихся в долгосрочном конфликте, а не в гармонии. И ни одна западная уступка московским имперским стремлением не приведет к возникновению российской заинтересованности в мирном партнерстве. Поэтому для «нормализации» отношений с Россией США и западным государствам нужно сдерживать Москву. Это значит повысить текущую и будущую цену для российского агрессивного поведения.

Чтобы сдержать Россию в долгосрочной перспективе, нужно показать Москве, что нынешний геополитический порядок на ее западных границах будет постоянным. А ничто не подтвердит это постоянство лучше, чем размещение военных баз США и их союзников на европейской передовой. После Холодной войны НАТО принял новых членов. Но он ничего не сделал для того, чтобы подготовить армии новых союзников к противостоянию российской угрозе. Но теперь Россия точно угроза. Она стала движущей силой великой нестабильности в Европе и на Ближнем Востоке. Западу пора действовать соответственно.