​​​​​​​Будапештский меморандум: обещание безопасности, но не ее гарантия

Двадцать четыре года назад, 5 декабря 1994 года, президенты Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум – документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему РФ, США и Великобритания пообещали уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой и выступили против ее применения относительно территориальной целостности и политической независимости Украины, а также от оказания на нее экономического давления. Кроме того, подписанты пообещали добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия. А также не применять ядерное и любое другое оружие против Украины, кроме случая нападения на них или их союзников.

Украина же, со своей стороны, после подписания меморандума, добровольно отдала свое ядерное оружие (на тот момент ядерный потенциал Украины считался третьим в после США и РФ – у нас размещались межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, ядерные боезаряды стратегического оружия и т.д.). Через полтора года все это богатство было перевезено в Россию. А еще черед два десятка лет Россия начала агрессию против Украины, аннексировав украинский Крым.

Стоит отметить, что официально ни одна из сторон за все это время так и не ратифицировала меморандум. Вопрос его пересмотра, впрочем, поднимался после конфликта между Украиной и Россией за остров Тузла в конце 2003 года, но созвать международную конференцию по подготовке нового документа тогда так и не смогли.

Любопытно также, что после аннексии Крыма Россия своей вины в нарушении Будапештского меморандума не признала. И до сих пор пытается «перевести стрелки» на Украину. Так, в ноябре текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «В Будапештском меморандуме нет обязательств стран, которые его подписали, молча наблюдать, а то и поддерживать, антиконституционные вооруженные государственные перевороты. Принципы ОБСЕ, под которыми подписалась и Украина, категорически запрещают смену власти таким образом, как в феврале 2014 года».

Впрочем, это не первая его попытка очернить Украину в этом вопросе. К примеру, в январе текущего года Лавров уже заявлял, что Украина-де нарушила Будапештский меморандум, поскольку якобы брала на себя обязательства «не поощрять расистские, неонацистские, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, было грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей».

«Мы не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло», - подчеркнул он.

Однако это заявление не выдерживает никакой критики. Поскольку, как отметил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, в Будапештском меморандуме Российская Федерация обязалась не использовать против Украины любое оружие. Поэтому, когда глава внешнеполитического ведомства РФ говорит только о ядерном оружии, он откровенно подменяет понятия.

Тот факт, что Россия желала бы забыть о Будапештском меморандуме и своих обещаниях, прописанных в этом документе, подтверждает и заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по словам которого восстановление территориальной целостности Украины может обсуждаться только в рамках Минских соглашений.

Необходимость пересмотра договора

Однако, как свидетельствуют постоянные обстрелы на Донбассе, Минские соглашения тоже ничего не значат для России. А открытое нападение российских пограничников на украинских моряков в Азовском море 26 ноября, мало того, что приоткрыло, наконец, глаза Западу на то, что на украинских территориях бесчинствуют не какие-то неизвестные «отпускники» и «зеленые человечки», а именно российские военные, но и заставило Украину всерьез заняться темой пересмотра Будапештского меморандума.

Как следствие, Совет национальной безопасности обороны Украины поручил Министерству иностранных дел обратиться к государствам-подписантам, дабы немедленно организовать консультации по этому вопросу (на что, согласно тексту меморандума, Украина имеет право). В заявлении МИДа подчеркивается, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере соблюдать принятые на себя обязательства. Кроме того, в украинском ведомстве намекнули, что российская агрессия и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения.

По сути, заявление МИДа о созыве консультаций четырех стран можно считать вынужденным публичным шагом, так как никакой реакции на решение СНБО от подписантов ранее не последовало. «Когда мы, после начала российской агрессии на Донбассе, инициировали проведение встречи стран-подписантов меморандума и принятие определенных действий, реакция британской стороны была конструктивной. Правительство готово встречаться и говорить о проблеме, но в Британии отмечают, что есть страна, которая нарушила этот меморандум и не собирается никого слушать и убираться с территории Украины, и с этой страной ничего не сделаешь», - сообщала посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Наталья Галибаренко.

По словам политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, вполне вероятно, что если реакция на новое предложение Украины и будет, то она может быть не совсем той, которую мы ожидаем. Во-первых, Россия будет искать любые пути для саботажа возможных консультаций. Во-вторых, США и Великобритания, не желая вникать во все подробности, могут просто заявить о ненарушении договора.

«США и страны Европы сейчас активно прорабатывают варианты того, как можно сдерживать Россию – это и договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с США, и новые экономические санкции, и отправка эскадры кораблей НАТО к Азовскому морю. Но сейчас нет четкого ответа, потому как ни НАТО, ни Европейский Союз для себя этого решения еще не сформулировали», - говорит эксперт.

Вместе с тем, по мнению Горбача, к переговорам вполне можно привлечь еще Францию и Китай, которые хоть и не ставили подписей под Будапештским меморандумом, но также являются участниками договора о нераспространении ядерного оружия. Впрочем, позиция Китая, если проследить за его голосованиями по темам российской агрессии против Украины на заседаниях Совбеза ООН, - не поддерживать ни одну из сторон.

Гарантии требуют конкретики

Руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев утверждает, что фактически в Будапештском меморандуме говорилось не столько о гарантиях, сколько об обещаниях поддержки суверенитета, которые не были никак конкретизированы. «Попытки обратиться к меморандуму стоит расценивать как попытку поиска формулы переговоров вместо «Нормандского формата». Украина фактически убедилась, что меморандум оказался лишь бумагой, которая ничего Украине не гарантировала. Не думаю, что внешние партнеры станут решать украинские проблемы, так как Россия своей агрессией на море четко дала понять, что готова удариться во все тяжкие, а западные партнеры к этому не готовы», - убежден эксперт.

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Вместе с тем, по его словам, учитывая, что сейчас в мире строится новая архитектура взаимоотношений между странами, существует необходимость заключения новых договоров. К примеру, было бы не лишним развивать двусторонние отношения с США, Канадой, создавать экономический интерес в Украине для Германии, не дожидаясь одобрения заявки в НАТО.

С тем, что Будапештский меморандум не содержит в себе четких механизмов по защите суверенитета Украины, согласен и дипломат, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко: «Нам нужны гарантии безопасности, в частности, ядерной, а не заверения в том виде, в котором они указаны в меморандуме. В нем нет механизмов по реагированию на угрозы Украине».

Кроме того, эксперт обращает внимание, что гарантии безопасности от России Украине не нужны, «поскольку РФ нарушает все, что только можно нарушить».

Однако вариантами реальных гарантий, по мнению Яременко, могут стать как членство в НАТО, «по которому на нас распространяются многие обязательства», либо же получение у конгресса США статуса «основного партнера с внеблоковым статусом, что в американской практике приравнивается к оборонному статусу». К сожалению, оба эти варианта пока выглядят бесперспективными.

Еще один вариант гарантий, по словам дипломата, возможен в случае вступления Украины в Евросоюз. И хотя членство в ЕС, фактически, не обеспечивает безопасности, представить, что РФ ввяжется в войну с членом Евросоюза, все-таки сложно.

Эксперты сходятся во мнении, что из всех вышеперечисленных способов получения гарантий безопасности и сохранения территориальной целостности, членство в НАТО, пожалуй, могло бы стать наиболее перспективным для Украины. И, дабы ускорить процесс, Альянс мог бы принять решение об экстренном вступлении Украины в НАТО.

К сожалению, хотя официально мировые лидеры постоянно говорят о российской агрессии, на деле их заявления – лишь констатация факта, а не реальная «рука помощи». Да и Украина пока по многим фронтам не готова стать членом НАТО. А, значит, проблемы Украины с Россией – все еще наш личный замкнутый круг.

Анастасия Заремба