Прокремлевские тролли в Twitter распространяют дезинформацию о протестах во Франции - Bloomberg

Главная тема недавних твитов, как отмечается, состоит в том, что французские правоохранительные органы якобы готовы взбунтоваться.

Около 600 прокремлевских аккаунтов в Twitter активизировались на фоне масштабных протестов во Франции. Одним из топовых хэштегов для них стал #giletsjaunes – французское название протестного движения - так называемых «желтых жилетов».

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные «Альянса по защите демократии» - подразделения Фонда Маршалла, которое ведет мониторинг пророссийских аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что аккаунты в Twitter, которые мониторил «Альянс», обычно сосредоточены на американских или британских новостях. В последние дни протесты во Франции стали для них одной из главных тем, отмечает медиа-аналитик «Альянса» Брет Шафер.

По его словам, это «весьма сильный показатель того, что существует интерес в преувеличении конфликта», для аудитории за пределами Франции.

Главная тема недавних твитов, как отмечается, состоит в том, что французские правоохранительные органы якобы готовы взбунтоваться. Данный тезис, не подкрепленный фактами, по словам Шафера, похож на прочие кампании кремля по дезинформации, которые стремились породить недоверие к западным правительствам и показать, что либеральные демократии находятся в упадке.

Большая часть материалов, которые репостятся в Twitter, берутся с российских пропагандистских ресурсов, таких как Sputnik news, RT, Ruptly.

Напомним, протестные акции из-за повышения цен на горючее начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тыс. человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержаны не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали.

Накануне сообщалось, что во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие 125 тыс. человек, 1385 были задержаны во время беспорядков.