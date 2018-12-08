Жгли костры и бросали дымовые шашки: во Франции на акции «желтых жилетов» задержали 1385 человек (фоторепортаж)

Ранения получили 118 демонстрантов и 17 полицейских.

Во Франции в акции «желтых жилетов» сегодня приняли участие 125 тыс. человек, 1385 были задержаны во время беспорядков.

Как сообщает телеканал BFM, из 125 тыс. 10 тыс. человек протестовали в Париже.

В тоже время ранения получили 118 демонстрантов и 17 полицейских.

По данным префектуры полиции, в Париже был ранен 71 человек, 7 из которых - сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения порядка по всей Франции мобилизовано 89 тыс. сотрудников сил безопасности, в том числе около 8 тыс. в Париже.

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В течение дня участники акции «желтых жилетов» в Париже разбили витрины многих магазинов и устроили несколько пожаров. Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ и водометы.

Акции из-за повышения цен на горючее начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тыс. человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержаны не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали.

5 декабря во давлением протестующих французское правительство решило полностью отказаться от намерений повысить акцизы на топливо. Однако протестующие заявили, что продолжат акции.