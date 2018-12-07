Спецпрокурор США Мюллер расскажет, о чем врал Манафорт

Ожидаемый многими документ прольет свет на то, сговорилась ли кампания президента Трампа с Россией, чтобы вмешаться в выборы 2016 года.

Специальный прокурор Роберт Мюллер в пятницу должен представить доклад, который будет содержать «детальный» учет того, как Манафорт совершил преступления, соврав ФБР.

Ожидаемый многими документ, который будет обнародован как представление в суд, скорее всего, прольет свет на то, сговорилась ли кампания президента Трампа с Россией, чтобы вмешаться в выборы 2016 года, информирует The Hill.

Однако сколько новой информации будет обнародовано, пока не известно.

Тем не менее, любая раскрытая информация, как ожидается, привлечет к себе внимание общественности. Для того, чтобы продемонстрировать, что Манафорт врал, Мюллер должен будет привести доказательства а также основания, которые он имеет для недоверия.

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Остается непонятным, о чем именно врал Манафорт. Издание The Wall Street Journal сообщило на прошлой неделе о том, что Манафорт якобы ввел в заблуждение следователей по его лоббистской работе и контактам с Константином Килимником, который работал в представительстве фирмы Манафорта в Украине. Килимник, подозреваемый в связях с российской разведкой, был осужден параллельно с Манафортом за давление на свидетелей, но прокуроры США еще не имели возможности его допросить.

Мюллер впервые заявил на прошлой неделе, что Манафорт якобы лгал следователям «на разные темы», отметив, что будущее представление объяснит «характер преступлений и лжи ответчика, в том числе и после подписания соглашения о признании вины и сотрудничестве со следствием здесь». Манафорт возразил, что он ввел в заблуждение следователей и нарушил соглашение, отмечает The Hill.