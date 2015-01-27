Суд оставил Навального под домашним арестом

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, апелляция защиты была отклонена.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными по статье «Мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности». Им вменялось хищение 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше четырех миллионов у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК), а также легализация части похищенного. Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно, его брат Олег — 3,5 года с отбыванием наказания в колонии.

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Суд продлил меру пресечения для Алексея Навального в середине декабря. Ранее срок домашнего ареста истекал 14 января.

Защита Навальных опротестовала приговор, требуя оправдать их. Апелляцию подала и прокуратура. Обвинение считает приговор слишком мягким. Таким образом, приговор суда пока не вступил в законную силу.