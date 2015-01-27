Суд оставил Навального под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление до 14 февраля срока содержания под домашним арестом Алексея Навального по делу «Ив Роше».
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, апелляция защиты была отклонена.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными по статье «Мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности». Им вменялось хищение 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше четырех миллионов у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК), а также легализация части похищенного. Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно, его брат Олег — 3,5 года с отбыванием наказания в колонии.
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Суд продлил меру пресечения для Алексея Навального в середине декабря. Ранее срок домашнего ареста истекал 14 января.
Защита Навальных опротестовала приговор, требуя оправдать их. Апелляцию подала и прокуратура. Обвинение считает приговор слишком мягким. Таким образом, приговор суда пока не вступил в законную силу.